Путин утвердил план сокращения выбросов парниковых газов

Это решение направлено на выполнение обязательств России по Парижскому соглашению от 12 декабря 2015 года. В указе подчёркивается, что снижение выбросов должно происходить без учёта поглощающей способности лесов и других экосистем. При этом важно сохранять устойчивое развитие экономики и доступ к необходимым технологиям.

Ранее президент поставил задачу достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Для этого планируется использовать различные методы такие как развитие атомной и гидроэнергетики, увеличение площади лесов, внедрение экологичных технологий во всех отраслях промышленности.