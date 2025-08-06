Путин утвердил план сокращения выбросов парниковых газов

Опубликовано 06 августа 2025, 23:431 мин.
Путин утвердил план сокращения выбросов парниковых газовК 2035 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов. Согласно документу, к 2035 году их объём должен составить 65−67% от показателей 1990 года.
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Это решение направлено на выполнение обязательств России по Парижскому соглашению от 12 декабря 2015 года. В указе подчёркивается, что снижение выбросов должно происходить без учёта поглощающей способности лесов и других экосистем. При этом важно сохранять устойчивое развитие экономики и доступ к необходимым технологиям.
Ранее президент поставил задачу достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Для этого планируется использовать различные методы такие как развитие атомной и гидроэнергетики, увеличение площади лесов, внедрение экологичных технологий во всех отраслях промышленности.