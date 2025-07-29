Путин заявил, что Россия не отстает в развитии ИИ

С 1 апреля российская ИИ-модель GigaChat стала доступна для широкого использования. Как сообщил Греф, по ключевым параметрам она входит в пятёрку лучших мировых аналогов, демонстрируя сравнимые, а иногда и превосходящие результаты.

Особое внимание было уделено инновациям в сфере платежей. Россия разработала уникальные терминалы, объединяющие оплату по QR-коду, биометрическим данным и банковским картам. По словам Грефа, подобных решений нет ни в одной другой стране.

Глава Сбера подчеркнул, что GigaChat уже активно применяется как частными пользователями, так и бизнесом. Это подтверждает востребованность отечественных разработок в области искусственного интеллекта.

Путин отметил важную роль Сбербанка в достижении технологического прогресса.