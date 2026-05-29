Путин заявил о готовности науки к развитию технологий ИИ

Опубликовано 29 мая 2026, 18:561 мин.
Путин заявил о готовности науки к развитию технологий ИИПрезидент отметил рост подготовки кадров
Президент России Владимир Путин сообщил, что российская академическая наука располагает специалистами, способными решать задачи в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил во время пленарного заседания Евразийского экономического форума в Казахстане.
© Ferra.ru
По словам главы государства, технологии ИИ становятся одним из ключевых факторов экономического роста и международной конкурентоспособности. Он отметил, что в этой сфере уже усиливается конкуренция между государствами и крупными компаниями.
Путин также обратил внимание на развитие подготовки кадров для отрасли искусственного интеллекта в системе образования. Кроме того, президент подчеркнул, что внедрение и развитие ИИ требует значительных объемов электроэнергии.