Путин заявил о необходимости перевода всех госуслуг в электронный формат

Опубликовано 02 сентября 2024, 13:421 мин.
Путин заявил о необходимости перевода всех госуслуг в электронный форматЦель — обеспечить 100% онлайн-доступ к в ближайшие годы
В ходе открытого урока «Разговор о важном», проведенного в кызылской школе № 20, президент Российской Федерации Владимир Путин отметил необходимость перехода к электронному формату предоставления госуслуг. Он подчеркнул, что использование IT-технологий в государственном управлении стало одним из самых заметных направлений в России, выделяясь даже на фоне международной конкуренции.
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По словам Владимира Путина, основная цель на ближайшие годы — обеспечить, чтобы практически 100% государственных услуг были доступны в электронном виде. Этот шаг направлен на упрощение взаимодействия граждан с государственными органами и повышение эффективности работы госаппарата. Президент отметил, что внедрение современных технологий в эту сферу продолжит оставаться приоритетом для развития цифрового управления в стране.