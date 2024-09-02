Путин заявил о необходимости перевода всех госуслуг в электронный формат

По словам Владимира Путина, основная цель на ближайшие годы — обеспечить, чтобы практически 100% государственных услуг были доступны в электронном виде. Этот шаг направлен на упрощение взаимодействия граждан с государственными органами и повышение эффективности работы госаппарата. Президент отметил, что внедрение современных технологий в эту сферу продолжит оставаться приоритетом для развития цифрового управления в стране.