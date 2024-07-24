«Пятое поколение» и Роскосмос отправят до 1 тыс. малых спутников в космос

Роскосмос заключил стратегическое соглашение с ОКБ «Пятое поколение» и АО «Спутниковая система «Гонец» весной 2024 года. Соглашение включает создание спутниковой группировки малых космических аппаратов, в которую будут привлечены частные инвестиции. В 2025 году планируется запуск двух предсерийных аппаратов, а к 2027 году — 40 спутников. До 2030 года будет отправлено до 1 000 аппаратов.

По словам генерального директора ОКБ «Пятое поколение» Олега Куся, малые спутники позволят обеспечить передачу сигнала для «умных» домов, метеостанций и беспилотных систем в условиях отсутствия связи. Этот проект особенно важен для освоения Арктики и улучшения жизни людей на отдаленных территориях.