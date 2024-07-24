«Пятое поколение» и Роскосмос отправят до 1 тыс. малых спутников в космос

Опубликовано 24 июля 2024, 16:33
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«Пятое поколение» и Роскосмос отправят до 1 тыс. малых спутников в космосДо 2030 года
Резидент Технопарка новосибирского Академгородка, ОКБ «Пятое поколение», планирует отправить до 1 000 малых спутников на орбиту Земли в рамках сотрудничества с Роскосмосом. Цель проекта — обеспечить круглосуточный интернет вещей (IoT) в труднодоступных районах.
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Роскосмос заключил стратегическое соглашение с ОКБ «Пятое поколение» и АО «Спутниковая система «Гонец» весной 2024 года. Соглашение включает создание спутниковой группировки малых космических аппаратов, в которую будут привлечены частные инвестиции. В 2025 году планируется запуск двух предсерийных аппаратов, а к 2027 году — 40 спутников. До 2030 года будет отправлено до 1 000 аппаратов.
По словам генерального директора ОКБ «Пятое поколение» Олега Куся, малые спутники позволят обеспечить передачу сигнала для «умных» домов, метеостанций и беспилотных систем в условиях отсутствия связи. Этот проект особенно важен для освоения Арктики и улучшения жизни людей на отдаленных территориях.