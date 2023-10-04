Пятый сервис ИИ для диагностики заболеваний заработал в Москве

"Начал работать еще один, уже пятый комплексный сервис искусственного интеллекта, который находит на изображениях компьютерной томографии органов брюшной полости признаки шести заболеваний. Нейросети анализируют снимок для выявления новообразований надпочечников, компрессионного перелома тел позвонков, аневризмы брюшного отдела аорты, а также по трем новым направлениям - диагностика мочекаменной болезни, новообразований печени и почек. Ключевое преимущество комплексного сервиса состоит в том, что искусственный интеллект обратит внимание врача даже на те патологии, которые не являются предметом обследования.