Пятый сервис ИИ для диагностики заболеваний заработал в Москве

Пятый сервис ИИ для диагностики заболеваний заработал в МосквеОн за раз может диагностировать шесть патологий
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказал журналистам, что в Москве заработал пятый сервис ИИ для диагностики заболеваний, пишет ТАСС.
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По словам Анастасии раковой, сервис может найти сразу шесть патологий на одной компьютерной томограмме. К ним относится новообразования печени и почек и мочекаменная болезнь, которые ранее не исследовались с помощью ИИ.
"Начал работать еще один, уже пятый комплексный сервис искусственного интеллекта, который находит на изображениях компьютерной томографии органов брюшной полости признаки шести заболеваний. Нейросети анализируют снимок для выявления новообразований надпочечников, компрессионного перелома тел позвонков, аневризмы брюшного отдела аорты, а также по трем новым направлениям - диагностика мочекаменной болезни, новообразований печени и почек. Ключевое преимущество комплексного сервиса состоит в том, что искусственный интеллект обратит внимание врача даже на те патологии, которые не являются предметом обследования.