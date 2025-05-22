«Р-Фарм» выпустил первый российский аналог препарата от сердечной недостаточности

Опубликовано 22 мая 2025, 14:581 мин.
«Р-Фарм» выпустил первый российский аналог препарата от сердечной недостаточностиПрепарат «Валсарепин» на 12% дешевле швейцарского оригинала
Компания «Р-Фарм» начала поставки на российский рынок первого отечественного аналога швейцарского препарата «Юперио» для лечения сердечной недостаточности. Новое лекарство под названием «Валсарепин» уже прошло регистрацию и включено в перечень жизненно необходимых препаратов.
Препарат содержит комбинацию валсартана и сакубитрила, аналогичную оригинальному средству. Клинические исследования подтвердили его биоэквивалентность швейцарскому аналогу. Производство полностью локализовано на Ярославском заводе компании, отметили в пресс-службе компании.
По данным «Р-Фарм», стоимость российского препарата на 12% ниже оригинала. Это особенно важно, учитывая растущую распространенность хронической сердечной недостаточности в стране — за 20 лет показатель увеличился с 6,1% до 8,2%.
«Валсарепин» предназначен для лечения хронической сердечной недостаточности и артериальной гипертензии. Первые партии лекарства уже отгружены в аптеки.