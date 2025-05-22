«Р-Фарм» выпустил первый российский аналог препарата от сердечной недостаточности

Препарат содержит комбинацию валсартана и сакубитрила, аналогичную оригинальному средству. Клинические исследования подтвердили его биоэквивалентность швейцарскому аналогу. Производство полностью локализовано на Ярославском заводе компании, отметили в пресс-службе компании.

По данным «Р-Фарм», стоимость российского препарата на 12% ниже оригинала. Это особенно важно, учитывая растущую распространенность хронической сердечной недостаточности в стране — за 20 лет показатель увеличился с 6,1% до 8,2%.

«Валсарепин» предназначен для лечения хронической сердечной недостаточности и артериальной гипертензии. Первые партии лекарства уже отгружены в аптеки.