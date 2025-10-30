Рабочая группа по энергоснабжению ЦОД появится в России

В состав новой структуры войдут представители органов власти, энергетических и технологических компаний. Группа займется рассмотрением возможностей по обеспечению энергией ЦОД, предназначенных для искусственного интеллекта. Будут изучаться возможности использования существующих мощностей и создания новых объектов в сотрудничестве с технологическими компаниями.

Решение было принято по итогам совещания под руководством вице-премьера Александра Новака, где обсуждались меры, необходимые для успешного развития искусственного интеллекта с точки зрения энергетической инфраструктуры.

Как отметил Новак, центры обработки данных имеют стратегическое значение для экономики и технологического суверенитета страны. Это направление способствует повышению производительности, надежности IT-систем и росту энергоэффективности.