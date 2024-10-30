Radiotehnika представила свою первую модель TWS-наушников - Impulse T1

Опубликовано 30 октября 2024, 16:161 мин.
Radiotehnika представила свою первую модель TWS-наушников - Impulse T1Они доступны в трех цветах
Российский аудиопроизводитель Radiotehnika представил свои первые TWS-наушники - mpulse T1.Они доступны в трех цветах: черном, белом и синем.
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Частотный диапазон наушников составляет от 20 Гц до 20 кГц. Bluetooth 5.3 дает стабильное соединение и оптимальный радиус действия до 10 метров. Наушники оснащены четырьмя встроенными микрофонами с функцией подавления фонового шума и водонепроницаемостью IPX5.
Полная зарядка наушников занимает 1 час, обеспечивая до 7 часов воспроизведения. Компактный кейс, который заряжается за 2 часа, увеличивает общее время работы до 25 часов. Функция быстрой зарядки позволяет получить до 3 часов воспроизведения всего за 10 минут.
Impulse T1 имеют чувствительную сенсорную панель для управления функциями, такими как прием звонков, регулировка громкости и переключение треков. Также доступна активация голосового ассистента.