Radiotehnika представила свою первую модель TWS-наушников - Impulse T1

Полная зарядка наушников занимает 1 час, обеспечивая до 7 часов воспроизведения. Компактный кейс, который заряжается за 2 часа, увеличивает общее время работы до 25 часов. Функция быстрой зарядки позволяет получить до 3 часов воспроизведения всего за 10 минут.

Impulse T1 имеют чувствительную сенсорную панель для управления функциями, такими как прием звонков, регулировка громкости и переключение треков. Также доступна активация голосового ассистента.