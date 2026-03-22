Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33»

Он доставит на МКС более 2,5 тонны грузов

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно запустила грузовой корабль «Прогресс МС-33» с космодрома Байконур. Старт состоялся в 15:00 по московскому времени с площадки № 31. Уже в 15:09 аппарат массой около 7,4 тонны был выведен на орбиту и продолжил движение к Международной космической станции (МКС), пишет ТАСС.