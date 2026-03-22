Опубликовано 22 марта 2026, 20:591 мин.
Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33»Он доставит на МКС более 2,5 тонны грузов
Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно запустила грузовой корабль «Прогресс МС-33» с космодрома Байконур. Старт состоялся в 15:00 по московскому времени с площадки № 31. Уже в 15:09 аппарат массой около 7,4 тонны был выведен на орбиту и продолжил движение к Международной космической станции (МКС), пишет ТАСС.
Стыковка с модулем «Поиск» запланирована на 24 марта в 16:35 по московскому времени. Продолжительность полета составит примерно 49,5 часа.
Корабль доставит на МКС 2 509 кг грузов. В их числе 1 211 кг сухих грузов, включая оборудование для эксперимента «Солнце-Терагерц», а также 828 кг топлива. Дополнительно на станцию направлены 420 литров воды и 50 кг кислорода для обеспечения работы систем и экипажа МКС-74.