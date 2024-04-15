Опубликовано 15 апреля 2024, 21:55
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Ракетно-космический центр «Прогресс» возобновил разработку сверхтяжелой ракетыПроектирование было приостановлено в 2021 году
Ракетно-космический центр «Прогресс» возобновил разработку сверхтяжелой ракеты для путешествий к Луне и Марсу. Генеральный директор компании Дмитрий Баранов в эфире телеканала «Самара-24» сообщил, что в настоящее время создается программа по разработке ракетно-космического комплекса. Этот проект был приостановлен ранее, но теперь вновь активизирован.
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По словам Баранова, планируется использование различных технологий, включая использование многоразовых ступеней и метана в качестве топлива. Создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» было одобрено указом президента Путина в 2018 году, но техническое проектирование было приостановлено в 2021 году.
Цель проекта — создание современной ракеты с использованием новейших технологий, а не основанной на устаревших разработках. Работа над ракетным комплексом включает в себя разработку комплектующих и технических решений, а также обеспечение комфортных условий труда для персонала.