Ракетно-космический центр «Прогресс» возобновил разработку сверхтяжелой ракеты

По словам Баранова, планируется использование различных технологий, включая использование многоразовых ступеней и метана в качестве топлива. Создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей» было одобрено указом президента Путина в 2018 году, но техническое проектирование было приостановлено в 2021 году.

Цель проекта — создание современной ракеты с использованием новейших технологий, а не основанной на устаревших разработках. Работа над ракетным комплексом включает в себя разработку комплектующих и технических решений, а также обеспечение комфортных условий труда для персонала.