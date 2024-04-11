Ракету «Ангара-А5» попытаются запустить в третий раз

Переносы прошлых стартов были вызваны техническими сбоями: сначала из-за проблем с наддувом бака окислителя, а затем из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Однако глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что пока не произошло ничего серьезного, требующего демонтажа ракеты.

Пуск запланирован на 12:00 мск в четверг. После старта разгонный блок «Орион» отделится от ракеты и продолжит выведение ее на целевую орбиту.

Этот старт также станет первым для «Ангары» с космодрома Восточный. Ранее ракеты этого семейства использовались только с космодрома Плесецк. С этим пуском начнутся испытания космического ракетного комплекса «Амур», а также будет проведен первый полет разгонного блока «Орион».