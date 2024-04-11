Ракету «Ангара-А5» попытаются запустить в третий раз

Опубликовано 11 апреля 2024, 10:10
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Ракету «Ангара-А5» попытаются запустить в третий разНа космодроме Восточный
Ожидается, что третья попытка осуществить пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный состоится в четверг. Этот старт станет первым для ракет семейства «Ангара» с этого космодрома и начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур».
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Переносы прошлых стартов были вызваны техническими сбоями: сначала из-за проблем с наддувом бака окислителя, а затем из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Однако глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что пока не произошло ничего серьезного, требующего демонтажа ракеты.
Пуск запланирован на 12:00 мск в четверг. После старта разгонный блок «Орион» отделится от ракеты и продолжит выведение ее на целевую орбиту.
Этот старт также станет первым для «Ангары» с космодрома Восточный. Ранее ракеты этого семейства использовались только с космодрома Плесецк. С этим пуском начнутся испытания космического ракетного комплекса «Амур», а также будет проведен первый полет разгонного блока «Орион».