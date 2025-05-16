Rambler&Co и Positive Technologies поделились рецептом защиты данных в крупных компаниях

Компания, управляющая значительными объемами данных, сделала развитие кибербезопасности частью своей бизнес-стратегии. Новый подход основывается на концепции результативной кибербезопасности — она позволяет определить критичные для бизнеса события и сфокусироваться на их предотвращении. В список таких рисков вошли, например, доступ к договорам и персональным данным или вмешательство в работу корпоративных систем.

По словам Евгения Руденко, директора по кибербезопасности Rambler&Co, медиахолдинг давно занимается вопросами ИБ, но теперь появился инструмент, который делает безопасность измеримой и понятной как для специалистов, так и для топ-менеджмента. Это помогает соотносить киберзащиту с реальными бизнес-целями и оценивать возможные финансовые потери от атак.

Специалисты Positive Technologies провели технический аудит, выявили уязвимости, протестировали электронную почту и проанализировали конфигурации систем. Они построили маршруты возможных атак и предложили более 40 рекомендаций для повышения защищенности.

Алексей Трипкош из Positive Technologies отметил, что компании с широкой аудиторией и цифровыми экосистемами, как Rambler&Co, особенно нуждаются в постоянной адаптации к новым угрозам. Формат кибериспытаний, по его словам, позволяет объективно оценивать уровень безопасности.

Проект стал очередным шагом в развитии ИБ в медиахолдинге: раньше компания уже проводила тесты по поиску уязвимостей, а теперь акцент сместился на внутренние системы.