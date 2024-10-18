В России
Опубликовано 18 октября 2024, 16:16
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Rambler&Co победил в конкурсе «1С: Проект года» с уникальным мобильным решением для документооборота

В номинации «Технологии: Мобильные решения»
Компания Rambler&Co получила награду в конкурсе «1С: Проект года» в номинации «Технологии: Мобильные решения» за разработку приложения, предназначенного для согласования и подписания документов в системе электронного документооборота (СЭД). Новый инструмент помог в оптимизации внутренних процессов компании, сокращая время обработки документов и упрощая работу сотрудников.
Rambler&Co победил в конкурсе «1С: Проект года» с уникальным мобильным решением для документооборота

© Ferra.ru

Приложение, созданное на платформе 1С, объединяет различные информационные системы Rambler&Co, что позволяет быстро и эффективно согласовывать документы. Учитывая масштаб деятельности медиахолдинга, который читает более трети пользователей Рунета, необходимость в таком решении была очевидной. Приложение упрощает взаимодействие с системами «1С:Документооборот», «1С БИТ. Финанс» и другими корпоративными модулями, а также интегрируется с корпоративным порталом для согласования заявок на обучение, командировки и отпуска.

Одной из ключевых особенностей приложения является высокий уровень безопасности. Прямой обмен данными без промежуточных серверов минимизирует риски утечки информации, а зашифрованные данные обеспечивают защиту, что особенно важно для медиахолдинга.

Rambler&Co победил в конкурсе «1С: Проект года» с уникальным мобильным решением для документооборота

© Rambler&Co