Rambler&Co победил в конкурсе «1С: Проект года» с уникальным мобильным решением для документооборота

Приложение, созданное на платформе 1С, объединяет различные информационные системы Rambler&Co, что позволяет быстро и эффективно согласовывать документы. Учитывая масштаб деятельности медиахолдинга, который читает более трети пользователей Рунета, необходимость в таком решении была очевидной. Приложение упрощает взаимодействие с системами «1С:Документооборот», «1С БИТ. Финанс» и другими корпоративными модулями, а также интегрируется с корпоративным порталом для согласования заявок на обучение, командировки и отпуска.

Одной из ключевых особенностей приложения является высокий уровень безопасности. Прямой обмен данными без промежуточных серверов минимизирует риски утечки информации, а зашифрованные данные обеспечивают защиту, что особенно важно для медиахолдинга.