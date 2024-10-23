Rambler&Co проверит защищённость медиахолдинга при помощи «белых» хакеров

Участники программы смогут искать векторы проникновения в систему, включая доступ к договорам, объектам интеллектуальной собственности и персональным данным. Первый исследователь, успешно реализовавший критерий недопустимого события, получит награду в размере 3 миллионов рублей. Это шаг направлен на повышение уровня кибербезопасности и защиту наиболее ценных активов медиахолдинга от целевых атак.

По словам Евгения Руденко, директора по кибербезопасности Rambler&Co, новая программа является логичным продолжением стратегии защиты инфраструктуры компании. Алексей Новиков, управляющий директор Positive Technologies, отметил, что «APT Bug Bounty» предоставляет объективную оценку защищенности компании от киберугроз и позволяет быстро устранить возможные риски.

На первом этапе программа будет доступна ограниченному числу исследователей. Rambler&Co также расширяет основную программу багбаунти, разделяя скоуп на тематические страницы по основным медийным активам и увеличивая максимальные выплаты за найденные уязвимости до 500 000 рублей.