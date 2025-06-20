«Рамблер» запустил ИИ-гида по фестивалю «Пикник Афиши x Сбер»

Интерактивный гид работает в формате чат-бота, и запустить его можно с помощью QR-кода, размещённого на промо-материалах и карте фестиваля. В диалоговом интерфейсе пользователь сможет задать любые вопросы: от того, где перекусить, до рекомендаций по музыкальной программе, если он, например, слушает определённые жанры или исполнителей.

ИИ-помощник поддерживает диалог на естественном языке, что позволяет обойтись без изучения длинных списков и часто задаваемых вопросов. Бот быстро подскажет, куда пойти, чем заняться, и даже поможет найти подходящие активности в детской зоне.

Вся информация в чате основана на официальных данных о мероприятии. Сервис также помогает сформировать индивидуальный маршрут по локациям фестиваля, включая время выступлений, инфраструктуру и дополнительные активности.

Гид от «Рамблера» стал первым подобным решением для фестивального формата в России. Создатели считают, что это поможет сделать посещение мероприятия более удобным и персонализированным, сократит время на поиски и снизит ощущение, что можно что-то упустить.

Фестиваль «Пикник Афиши x Сбер» пройдёт в Москве 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское», а 9 августа — в Санкт-Петербурге на Елагином острове. Среди участников — «Руки Вверх!», Uma2rman, Cream Soda, Mnogoznaal, Kill Eva, GONE. Fludd, Rozalia и другие артисты.