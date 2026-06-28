РАН начала внедрение ИИ в археологические данные России

Новая система должна помочь исследователям быстрее находить нужную информацию и получать ответы на основе проверенных академических источников. ИИ рассматривается как инструмент навигации по большим массивам исторических данных, отметил Макаров.

Кроме текстовых материалов, специалисты изучают применение нейросетей для обработки изображений артефактов и анализа данных дистанционного зондирования Земли. В перспективе технологии могут использоваться при изучении космических снимков в археологических исследованиях.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России.