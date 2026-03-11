РАН подготовила научную программу изучения материи до 2032 года

Опубликовано 11 марта 2026, 19:571 мин.
РАН подготовила научную программу изучения материи до 2032 годаФинансирование проекта составит 201,4 млрд рублей
Российские ученые предложили федеральную программу исследований фундаментальных свойств материи, рассчитанную до 2032 года. В документ включены действующие и будущие научные установки, среди них коллайдеры NICA и ВЭПП-6, циклотронный комплекс Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске, нейтринная обсерватория на Байкале и источник комптоновского излучения в Сарове.
© Ferra.ru
О программе рассказал член президиума РАН Борис Шарков на конференции «Физика фундаментальных взаимодействий». Общий объем финансирования оценивается в 201,4 млрд рублей.
Исследования будут посвящены сильным взаимодействиям в физике элементарных частиц и атомных ядер, поиску новых частиц и взаимодействий, а также изучению процессов с экстремальным энерговыделением во Вселенной. Программа также предусматривает применение методов фундаментальной физики в медицине и промышленности и подготовку специалистов.