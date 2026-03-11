РАН подготовила научную программу изучения материи до 2032 года

О программе рассказал член президиума РАН Борис Шарков на конференции «Физика фундаментальных взаимодействий». Общий объем финансирования оценивается в 201,4 млрд рублей.

Исследования будут посвящены сильным взаимодействиям в физике элементарных частиц и атомных ядер, поиску новых частиц и взаимодействий, а также изучению процессов с экстремальным энерговыделением во Вселенной. Программа также предусматривает применение методов фундаментальной физики в медицине и промышленности и подготовку специалистов.