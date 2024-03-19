РАН утвердит международную научную программу для Сибирского синхротрона

По словам Фалькова, создание программы было инициировано Институтом катализа Сибирского отделения РАН и уже проведено обсуждение. Ожидается, что в самое ближайшее время программа будет рассмотрена и утверждена РАН.

Синхротрон СКИФ, который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты», будет являться источником синхротронного излучения нового поколения и позволит изучать материю на атомарном уровне. Завершение строительства запланировано на декабрь 2024 года.

Фальков также подчеркнул важность синхротрона для развития научных институтов Сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета, а также для подготовки кадров в области фундаментальной и прикладной науки.