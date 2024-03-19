РАН утвердит международную научную программу для Сибирского синхротрона

Опубликовано 19 марта 2024, 13:49
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РАН утвердит международную научную программу для Сибирского синхротронаСКИФ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил журналистам, что Российская академия наук (РАН) скоро утвердит крупную международную научную программу работы сибирского синхротрона СКИФ. Соответствующее заявление было сделано во время его посещения строительной площадки синхротрона в наукограде Кольцово под Новосибирском.
По словам Фалькова, создание программы было инициировано Институтом катализа Сибирского отделения РАН и уже проведено обсуждение. Ожидается, что в самое ближайшее время программа будет рассмотрена и утверждена РАН.
Синхротрон СКИФ, который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты», будет являться источником синхротронного излучения нового поколения и позволит изучать материю на атомарном уровне. Завершение строительства запланировано на декабрь 2024 года.
Фальков также подчеркнул важность синхротрона для развития научных институтов Сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета, а также для подготовки кадров в области фундаментальной и прикладной науки.