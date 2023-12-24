РАН: в стране сформировался дефицит рабочей силы

РАН: в стране сформировался дефицит рабочей силыДостигший около 4,8 миллиона человек
Исследование, проведенное в ФГБУН «Институт экономики РАН», показало, что по итогам 2023 года в стране сформировался дефицит рабочей силы, достигший около 4,8 миллиона человек. Эта нехватка персонала проявилась даже при стабильном количестве работающих граждан, пишет «Прайм» ссылаясь на статью «Известий».
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Данные Росстата подтверждают, что к середине прошлого года количество необходимых кадров на вакансии составило 6,8% от общего числа работников, в то время как годом ранее это число было на уровне 5,8%.
Операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков поделился, что около 91% компаний в России столкнулись с проблемой нехватки персонала. В частности, остро ощущается дефицит массовых специалистов, таких как продавцы, операторы, водители, а также недостаток квалифицированных токарей и сварщиков.