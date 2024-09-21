Раскрыты последствия отказа ЦЕРН от сотрудничества с Россией

Опубликовано 21 сентября 2024, 20:181 мин.
Раскрыты последствия отказа ЦЕРН от сотрудничества с РоссиейСтрана внесла более €2 млрд в проекты организации
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) столкнется с серьезными последствиями после отказа от сотрудничества с Россией. В интервью «Известиям» он отметил, что российская сторона внесла более € 2 млрд в проекты ЦЕРНа за последние десятилетия, а также сыграла ключевую роль в развитии многих научных инициатив.
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По словам Ковальчука, российские ученые являются не только финансовыми, но и интеллектуальными донорами. Он отметил, что Россия всегда имела статус величайшей научной державы и множество принципов, используемых в современных ускорителях, было предложено российскими учеными, отметил он.
Несмотря на разрыв отношений с ЦЕРНом, Ковальчук выразил уверенность в том, что российская наука продолжит развиваться и укреплять свои позиции.