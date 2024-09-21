Раскрыты последствия отказа ЦЕРН от сотрудничества с Россией

По словам Ковальчука, российские ученые являются не только финансовыми, но и интеллектуальными донорами. Он отметил, что Россия всегда имела статус величайшей научной державы и множество принципов, используемых в современных ускорителях, было предложено российскими учеными, отметил он.

Несмотря на разрыв отношений с ЦЕРНом, Ковальчук выразил уверенность в том, что российская наука продолжит развиваться и укреплять свои позиции.