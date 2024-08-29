Раскрыты сроки появления интернета в российских самолетах

По словам Лазаренко, проблема с покрытием интернетом на маршруте Москва-Владивосток и других транспортных маршрутах будет решена благодаря внедрению широкополосного доступа. Это позволит обеспечить стабильное соединение по всему пути, включая авиа и морские перевозки.

Основными клиентами компании станут промышленные и транспортные организации. Уже подписаны соглашения с РЖД и «Аэрофлотом» для интеграции абонентских терминалов в составах и воздушных судах. С РЖД также обсуждается установка терминалов для обеспечения интернет-доступа на каждом поезде.