Раскрываемость IT-преступлений в России выросла до 29%Показатель улучшился по сравнению с прошлым годом
За первые семь месяцев 2025 года российские правоохранительные органы демонстрируют прогресс в борьбе с киберпреступностью. Согласно данным МВД, раскрываемость преступлений в IT-сфере достигла 28,9%, что заметно выше показателя прошлого года, составлявшего около 23%.
Общее количество зарегистрированных цифровых преступлений превысило 424 тысячи. Большинство из них — более 355 тысяч случаев — были совершены через интернет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число онлайн-преступлений выросло на 2,2%.
Ранее в МВД РФ рассказали о росте случаев доксинга — незаконного распространения личной информации, которое часто приводит к шантажу, психологическому давлению и мошенничеству. По данным управления по борьбе с киберпреступлениями, десятки каналов в мессенджере Telegram ежедневно публикуют персональные данные пользователей.