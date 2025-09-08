Раскрываемость IT-преступлений в России выросла до 29%

Общее количество зарегистрированных цифровых преступлений превысило 424 тысячи. Большинство из них — более 355 тысяч случаев — были совершены через интернет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число онлайн-преступлений выросло на 2,2%.

Ранее в МВД РФ рассказали о росте случаев доксинга — незаконного распространения личной информации, которое часто приводит к шантажу, психологическому давлению и мошенничеству. По данным управления по борьбе с киберпреступлениями, десятки каналов в мессенджере Telegram ежедневно публикуют персональные данные пользователей.