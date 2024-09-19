Разработана первая в России шкала оценки почв при загрязнении свинцом

Свинец попадает в почву в результате выбросов промышленности и сжигания угля, накапливаясь в растениях и, в конечном итоге, в организме человека. Исследование показало, что ферменты, участвующие в круговороте серы, фосфора и кислорода, наиболее чувствительны к загрязнению.

Ученые также ранжировали ферментативную активность почв от высокой до низкой. Самыми устойчивыми к свинцу оказались почвы степей Ростовской и Московской областей, а наименее устойчивыми — почвы сухих степей Калмыкии и Астраханской области.