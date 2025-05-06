Разработана тест-система для быстрого выявления опасной бактерии в России

Тест-система основывается на использовании каталитических молекул, которые работают как «молекулярные ножницы», расщепляя фосфодиэфирные связи в ДНК и распознавая специфические РНК-метки, характерные для возбудителей болезней. Благодаря этому подходу можно с высокой точностью и в короткие сроки определить наличие патогена.

Новая технология имеет широкий потенциал для применения, в том числе в реанимационных и онкологических отделениях, где своевременная диагностика критически важна для подбора эффективного лечения. Также она может быть полезна для контроля качества продукции в пищевой промышленности.