В России
20:59, 12 октября 2023
1 мин.

Разработчикам технологий производства водорода компенсируют затраты

До 70% расходов

Российское правительство приступило к финансовой поддержке проектов в области водородной энергетики, предоставляя компенсации до 70% расходов на разработку водородных технологий, пишет ТАСС.

Разработчикам технологий производства водорода компенсируют затраты

© Ferra

В пресс-службе кабинета министров сообщили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее правило.

Средства будут распределяться среди научных организаций, предприятий и компаний, успешно прошедших конкурсный отбор, проводимый Министерством энергетики Российской Федерации. Эти субсидии могут быть направлены на оплату труда сотрудников, занятых в разработке новых технологий водородной энергетики, а также на материальные затраты и закупку отечественных материалов.

Александр Новак, вице-премьер России, подчеркнул, что подобные меры господдержки способствуют стимулированию инновационных исследований и разработок в сфере водородной энергетики. Важно отметить, что водородная энергетика считается одним из ключевых направлений в развитии энергетической отрасли, и Россия активно вкладывает усилия в ее развитие.

Эти шаги говорят о стремлении России стать лидером в области водородной энергетики и принять участие в глобальных усилиях по снижению выбросов углерода и переходу к более экологически чистым источникам энергии.

Новости партнеров
Новости партнеров