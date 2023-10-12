Разработчикам технологий производства водорода компенсируют затраты

В пресс-службе кабинета министров сообщили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее правило.

Средства будут распределяться среди научных организаций, предприятий и компаний, успешно прошедших конкурсный отбор, проводимый Министерством энергетики Российской Федерации. Эти субсидии могут быть направлены на оплату труда сотрудников, занятых в разработке новых технологий водородной энергетики, а также на материальные затраты и закупку отечественных материалов.

Александр Новак, вице-премьер России, подчеркнул, что подобные меры господдержки способствуют стимулированию инновационных исследований и разработок в сфере водородной энергетики. Важно отметить, что водородная энергетика считается одним из ключевых направлений в развитии энергетической отрасли, и Россия активно вкладывает усилия в ее развитие.

Эти шаги говорят о стремлении России стать лидером в области водородной энергетики и принять участие в глобальных усилиях по снижению выбросов углерода и переходу к более экологически чистым источникам энергии.