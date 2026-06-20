Разработка ИМЕТ РАН по выращиванию кости в космосе попала в отчет NASA

В пресс-службе учреждения сообщили, что во время эксперимента на орбите впервые синтезировали трехмерные образцы костного материала. Для этого использовали магнитный биоассемблер и фосфат кальция, близкий по составу к минеральной части кости. Образцы размером около 5 мм сформировались за двое суток.

После возвращения на Землю специалисты обнаружили, что космические образцы получили более упорядоченную кристаллическую структуру. Испытания показали, что такие материалы могут активнее способствовать восстановлению костной ткани по сравнению с земными аналогами.