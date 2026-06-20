Разработка ИМЕТ РАН по выращиванию кости в космосе попала в отчет NASA

Опубликовано 20 июня 2026, 13:321 мин.
Разработка ИМЕТ РАН по выращиванию кости в космосе попала в отчет NASAЭксперимент провели на МКС
Исследование ученых Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова (ИМЕТ) РАН по созданию аналогов костной ткани в космосе вошло в ежегодный отчет NASA о научных результатах на Международной космической станции (МКС) за 2025 год. Работа проводилась в рамках эксперимента «Магнитный 3D-биопринтер» на российском сегменте МКС, пишет ТАСС.
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В пресс-службе учреждения сообщили, что во время эксперимента на орбите впервые синтезировали трехмерные образцы костного материала. Для этого использовали магнитный биоассемблер и фосфат кальция, близкий по составу к минеральной части кости. Образцы размером около 5 мм сформировались за двое суток.
После возвращения на Землю специалисты обнаружили, что космические образцы получили более упорядоченную кристаллическую структуру. Испытания показали, что такие материалы могут активнее способствовать восстановлению костной ткани по сравнению с земными аналогами.