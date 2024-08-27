Разработка из Курчатовского института улучшит наноэлектронику

Разработка базируется на оригинальном методе синтеза, который позволяет стабилизировать слоистые структуры с точностью до одного монослоя. Это позволяет создавать ультратонкие пленки толщиной от одного до десяти монослоев, что открывает новые возможности для создания материалов в наноэлектронике и спинтронике, отметили в пресс-службе.

Технология интеграции магнита с кремниевой платформой обеспечит улучшение функциональных характеристик электронных устройств, сохраняя их компактность. Новый метод синтеза позволяет создавать ранее неизвестные вещества, что является значительным достижением в дизайне материалов для электроники, добавили в пресс-службе.