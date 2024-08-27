Разработка из Курчатовского института улучшит наноэлектронику

Опубликовано 27 августа 2024, 12:001 мин.
Разработка из Курчатовского института улучшит наноэлектроникуНовая технология расширит функционал и уменьшит размеры кремниевых устройств
В пресс-службе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» сообщили, что ученые центра разработали двумерный магнит, который может значительно улучшить кремниевую электронику. Этот материал, состоящий из нескольких монослоев, включает атомы алюминия и кремния, а также слой атомов гадолиния, придающий магнитные свойства.
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Разработка базируется на оригинальном методе синтеза, который позволяет стабилизировать слоистые структуры с точностью до одного монослоя. Это позволяет создавать ультратонкие пленки толщиной от одного до десяти монослоев, что открывает новые возможности для создания материалов в наноэлектронике и спинтронике, отметили в пресс-службе.
Технология интеграции магнита с кремниевой платформой обеспечит улучшение функциональных характеристик электронных устройств, сохраняя их компактность. Новый метод синтеза позволяет создавать ранее неизвестные вещества, что является значительным достижением в дизайне материалов для электроники, добавили в пресс-службе.