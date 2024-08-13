Разработка Курчатовского института повысит эффективность имплантов

Эти нейроимпланты уже продемонстрировали свою эффективность в улучшении двигательных функций при болезни Паркинсона и стабилизации когнитивных способностей у пациентов с Альцгеймером. В дальнейшем планируется замена традиционных аккумуляторов на элементы, которые будут получать энергию из глюкозы в организме пациента, сообщили в пресс-службе центра.

Использованные углеродные нанотрубки, обладающие высокой электропроводностью, позволили создать электроды, обеспечивающие необходимую мощность для нейростимуляторов. Лабораторные испытания подтвердили эффективность технологии.

Углеродные нанотрубки улучшили площадь контакта и плотность тока, что стало возможным благодаря их уникальным механическим и электрическим свойствам, как пояснила лаборант-исследователь лаборатории биоэлектроники Екатерина Вахницкая.