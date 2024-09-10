Разработка системы для контроля «северного завоза» начнется в России

По словам Гусейнова, в следующем году на Чукотке будет протестирован единый морской оператор, а также начнется разработка новой системы, которая обеспечит бесперебойное снабжение. Система позволит отслеживать любые проблемы и оперативно на них реагировать.

Северный завоз представляет собой комплекс мероприятий по снабжению труднодоступных территорий Крайнего Севера, включая доставку грузов в условиях сложного климата. Поставки осуществляются различными видами транспорта, включая воздушный, речной и морской, в том числе по Северному морскому пути.