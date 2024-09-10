Разработка системы для контроля «северного завоза» начнется в России

Опубликовано 10 сентября 2024, 20:391 мин.
Разработка системы для контроля «северного завоза» начнется в РоссииНовая система отслеживания улучшит снабжение Крайнего Севера
В 2025 году начнется разработка информационной системы «Северный завоз», которая будет предназначена для контроля и оперативного реагирования на отклонения в процессе завоза жизненно важных товаров на Крайний Север. Об этом сообщил Гаджимагомед Гусейнов, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, в своем Telegram-канале.
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По словам Гусейнова, в следующем году на Чукотке будет протестирован единый морской оператор, а также начнется разработка новой системы, которая обеспечит бесперебойное снабжение. Система позволит отслеживать любые проблемы и оперативно на них реагировать.
Северный завоз представляет собой комплекс мероприятий по снабжению труднодоступных территорий Крайнего Севера, включая доставку грузов в условиях сложного климата. Поставки осуществляются различными видами транспорта, включая воздушный, речной и морской, в том числе по Северному морскому пути.