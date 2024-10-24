Разработка технического проекта ракеты «Амур-СПГ» завершится в 2025 году

Опубликовано 24 октября 2024, 14:301 мин.
Разработка технического проекта ракеты «Амур-СПГ» завершится в 2025 годуРазработка осуществляется в три этапа
Генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс», входящего в госкорпорацию Роскосмос, Дмитрий Баранов сообщил, что разработка технического проекта многоразовой ракеты на метане «Амур-СПГ» завершится во втором квартале 2025 года.
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Проектирование ракеты осуществляется в три этапа. Первый этап уже завершен, и в ходе него была изучена возможность использования «Амур-СПГ» для пилотируемых запусков. В настоящее время инженеры работают над вопросом применения ракеты в интересах других носителей. Третий, ключевой этап проектирования завершится в указанном сроке и позволит перейти к следующему этапу — опытно-конструкторским работам.
По словам Баранова, после защиты технического проекта начнется создание ракеты на космодроме Восточный. Однако сроки полноценного развертывания опытно-конструкторских работ пока остаются открытыми.