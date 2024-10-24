Разработка технического проекта ракеты «Амур-СПГ» завершится в 2025 году

Проектирование ракеты осуществляется в три этапа. Первый этап уже завершен, и в ходе него была изучена возможность использования «Амур-СПГ» для пилотируемых запусков. В настоящее время инженеры работают над вопросом применения ракеты в интересах других носителей. Третий, ключевой этап проектирования завершится в указанном сроке и позволит перейти к следующему этапу — опытно-конструкторским работам.

По словам Баранова, после защиты технического проекта начнется создание ракеты на космодроме Восточный. Однако сроки полноценного развертывания опытно-конструкторских работ пока остаются открытыми.