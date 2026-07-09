Разработки Роскосмоса внедрили в российские тракторы и комбайны

Генеральный директор «НПО автоматики» Анатолий Мельников в рамках международной выставке «Иннопром» сообщил, что комплекс включает рулевой механизм, контроллеры, систему навигации и многофункциональное терминальное устройство. Информационная панель построена на базе одноплатного вычислительного модуля с микропроцессором, памятью и набором интерфейсов для подключения внешних устройств. Система одновременно контролирует около 300 параметров, передает данные в облако, помогает отслеживать состояние техники и прогнозировать возможные неисправности.

В компании также сообщили, что вычислительные модули собственного производства могут применяться в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, медицине и промышленной автоматизации. Новая система пришла на замену зарубежным аналогам, ушедшим с российского рынка.