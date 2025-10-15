Развертывание сетей 5G в России начнется с 2026 года

Согласно утвержденной правительством Стратегии развития связи, к 2035 году сети 5G должны охватить 80 городов с населением от 100 тысяч человек. Новая инфраструктура станет основой для внедрения беспилотного транспорта и технологий «умного города», а также цифровизации промышленности и социальной сферы.

Реализация проекта потребует решения ряда задач. Производство базовых станций фактически начинается с нуля, а до 2030 года необходимо выпустить около 75 тысяч единиц оборудования. Это потребует значительных производственных мощностей и подготовки квалифицированных кадров.

Ключевым этапом станет распределение частот в диапазоне 4,8−4,99 ГГц, которое планируется провести в текущем году.