Развитие ИИ усилит дефицит центров обработки данных в России

Опубликовано 15 июля 2024, 16:30
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Развитие ИИ усилит дефицит центров обработки данных в РоссииРассказал эксперт
Директор по информационной инфраструктуре госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов предупредил о нарастающем дефиците центров обработки данных (ЦОД) в России из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых сервисов. По его словам, быстрый рост этих технологий требует значительных вычислительных мощностей и облачных ресурсов для обработки и передачи больших объемов данных.
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Абакумов также отметил позитивное влияние возможного строительства ЦОД вокруг атомных станций. Это позволит концентрировать значительные вычислительные ресурсы, необходимые для решения задач ИИ и обеспечения безопасности данных.
Эксперт подчеркнул, что развитие технологий ИИ будет стимулировать партнерства между ЦОД и энергетическими компаниями, что уже находит отражение в реализации подобных проектов, включая флагманский ЦОД на Калининской атомной станции.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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