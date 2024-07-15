Развитие ИИ усилит дефицит центров обработки данных в России

Абакумов также отметил позитивное влияние возможного строительства ЦОД вокруг атомных станций. Это позволит концентрировать значительные вычислительные ресурсы, необходимые для решения задач ИИ и обеспечения безопасности данных.

Эксперт подчеркнул, что развитие технологий ИИ будет стимулировать партнерства между ЦОД и энергетическими компаниями, что уже находит отражение в реализации подобных проектов, включая флагманский ЦОД на Калининской атомной станции.