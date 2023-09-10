20:54, 10 сентября 2023
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Речной пассажирский рейс между Татарстаном и Удмуртией запустят в сентябреПервый пробный рейс планируется на скоростном пассажирском судне на подводных крыльях "Метеор-2020"
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, рассказал в беседе с ТАСС, что речной пассажирский рейс между Татарстаном и Удмуртией запустят в сентябре.
Первый пробный речной рейс планируется запустить 23 сентября, он пройдет на скоростном пассажирском судне на подводных крыльях "Метеор-2020".
23 сентября планируем запустить пробный рейс, куда мы приглашаем турагентства от Республики Татарстан и Удмуртской Республики. Мы из Казани дойдем до Елабуги, до Набережных Челнов. Сейчас выбираем место, где заночуем. Чтобы с утра или из Елабуги, или из Набережных Челнов стартовать до Сарапула, посетить город, провести встречи … и вернуться обратно.
Ханифов Фарит Мударисович
Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан