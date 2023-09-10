Речной пассажирский рейс между Татарстаном и Удмуртией запустят в сентябре

23 сентября планируем запустить пробный рейс, куда мы приглашаем турагентства от Республики Татарстан и Удмуртской Республики. Мы из Казани дойдем до Елабуги, до Набережных Челнов. Сейчас выбираем место, где заночуем. Чтобы с утра или из Елабуги, или из Набережных Челнов стартовать до Сарапула, посетить город, провести встречи … и вернуться обратно.