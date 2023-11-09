Редкую реликтовую водоросль обнаружили в Подмосковье

Редкую реликтовую водоросль обнаружили в ПодмосковьеОна существовала еще в эпоху мамонтов
В пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что на территории Орехово-Зуевского городского округа в Подмосковье обнаружили редкую реликтовую водоросль, которая внесена в Красную книгу России, пишет радио Sputnik.
© Ferra.ru
Это удивительное открытие было сделано в ходе планового мониторинга видов флоры и фауны одного из водоемов округа. Наяда тончайшая, как называется эта водоросль, имеет свою историю. Она существовала еще в эпоху плейстоцена, когда на Земле обитали мамонты и шершавые носороги.
Наяда тончайшая является видом, охраняемым государством, и её наличие в природе свидетельствует о высокой экологической ценности данной территории. Встретить эту редкую водоросль можно в различных регионах России, включая северо-западную европейскую часть, Мордовию, юг Зауралья, Сибирь и Дальний Восток.