Редкую реликтовую водоросль обнаружили в Подмосковье

Это удивительное открытие было сделано в ходе планового мониторинга видов флоры и фауны одного из водоемов округа. Наяда тончайшая, как называется эта водоросль, имеет свою историю. Она существовала еще в эпоху плейстоцена, когда на Земле обитали мамонты и шершавые носороги.

Наяда тончайшая является видом, охраняемым государством, и её наличие в природе свидетельствует о высокой экологической ценности данной территории. Встретить эту редкую водоросль можно в различных регионах России, включая северо-западную европейскую часть, Мордовию, юг Зауралья, Сибирь и Дальний Восток.