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21:33, 09 ноября 2023
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Редкую реликтовую водоросль обнаружили в Подмосковье

Она существовала еще в эпоху мамонтов

В пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что на территории Орехово-Зуевского городского округа в Подмосковье обнаружили редкую реликтовую водоросль, которая внесена в Красную книгу России, пишет радио Sputnik.

Редкую реликтовую водоросль обнаружили в Подмосковье

© Ferra.ru

Это удивительное открытие было сделано в ходе планового мониторинга видов флоры и фауны одного из водоемов округа. Наяда тончайшая, как называется эта водоросль, имеет свою историю. Она существовала еще в эпоху плейстоцена, когда на Земле обитали мамонты и шершавые носороги.

Наяда тончайшая является видом, охраняемым государством, и её наличие в природе свидетельствует о высокой экологической ценности данной территории. Встретить эту редкую водоросль можно в различных регионах России, включая северо-западную европейскую часть, Мордовию, юг Зауралья, Сибирь и Дальний Восток.

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