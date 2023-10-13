Региональный центр инжиниринга в Хабаровском крае объединит компании

Сейчас растет спрос на услуги инжиниринга в программировании, автоматизации, проектировании .... Формируется новый рынок инжиниринговых услуг. Он нуждается в разработке инструментов и сервисов взаимодействия для работы в команде над сложными решениями. Сегодня региональный центр инжиниринга представляет собой десятки инжиниринговых компаний края с высокими компетенциями в различных сферах инжиниринга. Мы готовы стать единым окном принятия технологических задач от крупных предприятий разных производственных отраслей.