Региональный центр инжиниринга в Хабаровском крае объединит компанииДля взаимодействия с заказчиками
Сайте правительства Хабаровского края сообщили, что региональный Центр Инжиниринга в Хабаровском крае объединит компании, предоставляющие инжиниринговые услуги, для обеспечения лучшей взаимодействия между заказчиками и исполнителями, пишет ТАСС.
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Решение принято по итогам работы на VI Общероссийском конгрессе инженеров в Комсомольске-на-Амуре.
Сейчас растет спрос на услуги инжиниринга в программировании, автоматизации, проектировании .... Формируется новый рынок инжиниринговых услуг. Он нуждается в разработке инструментов и сервисов взаимодействия для работы в команде над сложными решениями. Сегодня региональный центр инжиниринга представляет собой десятки инжиниринговых компаний края с высокими компетенциями в различных сферах инжиниринга. Мы готовы стать единым окном принятия технологических задач от крупных предприятий разных производственных отраслей.
Мария Авилова, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, подчеркнула важность рейтинга, который позволит заказчикам лучше оценивать компетенцию инжиниринговых компаний и выбирать наилучших исполнителей для своих проектов.