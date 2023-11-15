Региональный центр компетенций для студентов откроется на Камчатке

Зампред краевого правительства Александра Лебедева отметила, что основной фокус Центра будет нацелен на работу с молодежью, студентами и будущими работодателями. Планируется подбирать компетенции с учетом потребностей камчатских компаний и в активном взаимодействии с ними. Студенты в рамках образовательных программ смогут включать в свое обучение элементы, способствующие развитию этих компетенций.

Центр разрабатывается в формате, пригодном для всех жителей Камчатского края. Это даст возможность студентам университетов и колледжей пройти тестирование, а также предоставит шанс жителям региона улучшить карьерные перспективы и профессиональное развитие.

Региональноый центр компетенций будет способствовать более тесному взаимодействию между образовательными учреждениями и бизнес-сообществом региона, создавая благоприятные условия для будущих специалистов и развития профессиональных навыков студентов.