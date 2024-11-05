Регистр доноров костного мозга в России увеличился в четыре раза

С момента запуска регистра 1 сентября 2022 года общее число потенциальных доноров достигло более 421 тысяч. Это расширение позволило существенно увеличить количество неродственных трансплантаций костного мозга, что планируется увеличить на 61%. Скворцова подчеркнула, что сеть организаций, входящих в регистр, увеличилась в 12,5 раза.

По словам руководителя ФМБА, к 2025 году планируется увеличить количество потенциальных доноров до 500 тысяч. Это позволит обеспечить трансплантацией как минимум 90% граждан, которым необходимы неродственные доноры.