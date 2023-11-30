Регистрация в Единой биометрической системе приближается к полумиллиону граждан

Согласно новым правилам, начиная с 1 июня, биометрические данные будут обрабатываться исключительно внутри Единой биометрической системы. Компании, хранящие биометрию, обязаны передать данные до 30 сентября 2023 года.

В пресс-службе отметили, что высокий интерес к подтвержденной биометрии объясняется доступом ко всем биометрическим услугам. Упрощенная регистрация привлекает удобством процесса и предоставлением доступа к услугам, таким как покупки на сумму до 2,5 тысяч рублей, оплата проезда в общественном транспорте и проход в офис. Кроме того, услуги для пользователей, зарегистрировавшихся упрощенным образом, будут расширяться.