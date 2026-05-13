Рентгеновский сепаратор упростил поиск алмазов на ГОКе в Архангельской области

Опубликовано 13 мая 2026, 13:06
Рентгеновский сепаратор упростил поиск алмазов на ГОКе в Архангельской областиСистема распознает камни до 100 карат
На ГОКе имени В. Гриба в Архангельской области начали использовать рентгеновский сепаратор COM Tertiary XRT 1 200/D для поиска алмазов. Оборудование работает по рентгено-абсорбционному методу, который определяет различия в поглощении излучения разными материалами, пишет ТАСС.
Алмазы, состоящие из углерода, пропускают больше рентгеновских лучей, чем окружающие минералы с тяжелыми элементами. Полученные снимки обрабатываются алгоритмом и анализируются компьютерной системой. После обнаружения камней, включая экземпляры размером 80−100 карат и более, минералы извлекают из потока с помощью сжатого воздуха, сообщили в в «АГД ДАймондс».
С начала 2026 года на месторождении нашли три алмаза массой свыше 50 карат. Один из последних камней весил 190,08 карата.