Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» на четверть увеличил переработку пластика

Это позволило не только увеличить производство полимерных гранул, но и уменьшить количество отходов, попадающих на свалки. Компания выпускает гранулы, которые затем используются в различных отраслях, включая производство стройматериалов, электротехнику и мебель.

Экономика замкнутого цикла, в рамках которой осуществляется переработка вторичного сырья, стала одним из приоритетных направлений развития до 2030 года. Московские предприятия активно внедряют ресурсосберегающие технологии и проводят раздельный сбор отходов.

Завод «Экопласт» вложил почти 900 миллионов рублей в развитие перерабатывающей инфраструктуры после получения статуса резидента ОЭЗ. Подписанное соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере экологии позволит еще более эффективно использовать ресурсы и сокращать негативное воздействие на окружающую среду.