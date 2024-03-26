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В России
Опубликовано 26 марта 2024, 17:15
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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» на четверть увеличил переработку пластика

И улучшил характеристики конечной продукции
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» на четверть увеличил объем переработки пластиковых отходов за последний год. Завод «Экопласт», входящий в состав комплекса предприятий по переработке электроники, улучшил характеристики конечной продукции благодаря использованию специальных добавок.

Это позволило не только увеличить производство полимерных гранул, но и уменьшить количество отходов, попадающих на свалки. Компания выпускает гранулы, которые затем используются в различных отраслях, включая производство стройматериалов, электротехнику и мебель.

Экономика замкнутого цикла, в рамках которой осуществляется переработка вторичного сырья, стала одним из приоритетных направлений развития до 2030 года. Московские предприятия активно внедряют ресурсосберегающие технологии и проводят раздельный сбор отходов.

Завод «Экопласт» вложил почти 900 миллионов рублей в развитие перерабатывающей инфраструктуры после получения статуса резидента ОЭЗ. Подписанное соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере экологии позволит еще более эффективно использовать ресурсы и сокращать негативное воздействие на окружающую среду.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#пластик
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#Россия
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#переработка