РФПИ, «Ростелеком» и Fplus объединятся для импортозамещения в IT

Партнеры сосредоточатся на разработке импортоопережающего ПО и оборудования, а также на создании отечественного программно-аппаратных комплексов на базе новых технологий. Одним из ключевых направлений станет создание программно-определяемых сетей и хранилищ, которые предполагается, будут ежегодно расти на 16% и 18% соответственно.

Созданное оборудование и ПО будут поставляться в государственные организации и промышленные компании. По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, сотрудничество важно для технологического суверенитета и ускоренного развития отраслей экономики.

Создание импортозамещающих технологий и решений призвано укрепить конкурентные преимущества российской экономики.