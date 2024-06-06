РФПИ, «Ростелеком» и Fplus объединятся для импортозамещения в IT

Опубликовано 06 июня 2024, 12:00
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РФПИ, «Ростелеком» и Fplus объединятся для импортозамещения в ITПодписано соглашение в рамках ПМЭФ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Ростелеком» и компания Fplus объединили усилия для совместной реализации проектов по импортоопережению в IT и инвестициям в развитие информационной инфраструктуры. Соглашение было подписано в рамках Петербургского международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Партнеры сосредоточатся на разработке импортоопережающего ПО и оборудования, а также на создании отечественного программно-аппаратных комплексов на базе новых технологий. Одним из ключевых направлений станет создание программно-определяемых сетей и хранилищ, которые предполагается, будут ежегодно расти на 16% и 18% соответственно.
Созданное оборудование и ПО будут поставляться в государственные организации и промышленные компании. По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, сотрудничество важно для технологического суверенитета и ускоренного развития отраслей экономики.
Создание импортозамещающих технологий и решений призвано укрепить конкурентные преимущества российской экономики.