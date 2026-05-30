Опубликовано 30 мая 2026, 15:03
РКК «Энергия» назвала Марс одной из целей пилотируемой программы

В компании уточнили космическую стратегию
РКК «Энергия», входящая в госкорпорацию Роскосмос, в отчете за 2025 год обозначила ключевые направления развития пилотируемой космонавтики. Одной из стратегических задач названо формирование технологического задела для будущих межпланетных полетов к Марсу и ближайшим астероидам, пишет ТАСС.
В документе отмечается, что в течение 2025 года продолжалась работа по уточнению стратегии развития пилотируемой космонавтики, а также лунной и межпланетной программ. Среди долгосрочных целей компании также указано освоение Луны.

Кроме того, в перечень приоритетных направлений вошли создание Российской орбитальной станции, расширение круга специалистов, участвующих в космической деятельности, а также дальнейший переход от освоения низкой околоземной орбиты к использованию новых направлений космической инфраструктуры.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
