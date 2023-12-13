РКН нашел собирающего данные россиян иностранного бота

Бот, известный как GPTBot, сканирует и анализирует содержимое страниц с целью сбора данных для зарубежных систем машинного обучения.

Уведомление РКН, отправленное хостинг-провайдерам в РФ, обращает внимание на необходимость оценки рисков, связанных с работой такого бота на информационных ресурсах. Они должны проанализировать потенциальные угрозы для персональных данных, информации о критических уязвимостях и другой чувствительной информации, которые могут быть собраны этим ботом.

В документе также содержится рекомендация о применении мер по блокировке доступа бота к информационным ресурсам в случае выявления рисков для безопасности данных.