РКН рассказали о новых целях мошенников

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в таких письмах утверждается, что некоторые издания слишком активно освещают вопрос участия военных в борьбе с последствиями наводнения в Оренбургской области. Роскомнадзор подчеркнул, что это сообщения лживые и не соответствуют реальности.

В фейковых документах также угрожается административной ответственностью и немедленной блокировкой СМИ за распространение такой информации. В ведомстве напомнили, что все официальные письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, а их подлинность можно проверить на портале госуслуг. Также было отмечено, что для отправки официальных сообщений ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru.