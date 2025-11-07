РКН заблокировал более 4 тыс. фишинговых сайтов и отразил DDoS-атаки

Мощность самой интенсивной атаки достигла 1,25 Тбит/с при скорости 112,74 млн пакетов в секунду. Наибольшая продолжительность одной атаки составила более восьми суток. Основные источники кибератак располагались в США, Индонезии, Германии, Бразилии и Нидерландах.

Наиболее часто целью злоумышленников становилась телекоммуникационная отрасль, причем больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Параллельно ведомство выявило и устранило 672 нарушения маршрутизации трафика, допущенных 173 организациями.