РКС создаст наземную инфраструктуру для Российской орбитальной станции

Опубликовано 11 марта 2026, 17:091 мин.
РКС создаст наземную инфраструктуру для Российской орбитальной станцииСистема будет работать от Калининграда до Камчатки
Холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в «Роскосмос», разрабатывает наземную инфраструктуру для управления Российской орбитальной станцией (РОС). Сеть командно-измерительных пунктов развернут от Калининграда до Камчатки. На Сахалине построят новый трассовый измерительный пункт на траектории полёта ракет.
В пресс-службе РКС отметили, что для информационного обеспечения создаются унифицированные командно-измерительные станции. Также модернизируют антенный комплекс спутников-ретрансляторов системы «Луч».
Модули станции и корабли будет выводить ракета «Ангара-А5М». Под нее усовершенствуют измерительные комплексы космодромов Байконур и Восточный. После создания отечественного ПО и документации системы объединят.