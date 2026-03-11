РКС создаст наземную инфраструктуру для Российской орбитальной станции

В пресс-службе РКС отметили, что для информационного обеспечения создаются унифицированные командно-измерительные станции. Также модернизируют антенный комплекс спутников-ретрансляторов системы «Луч».

Модули станции и корабли будет выводить ракета «Ангара-А5М». Под нее усовершенствуют измерительные комплексы космодромов Байконур и Восточный. После создания отечественного ПО и документации системы объединят.