РНБ и Курчатовский институт научатся прогнозировать старение древних книг

По словам директора по особо ценным фондам РНБ Евгения Ляховицкого, исследователи изучают физико-химические процессы, которые происходили с рукописями за века. Для этого создаются реплики образцов на основе исторических технологий. Их искусственно состаривают в специальном оборудовании, чтобы понять влияние разных факторов. Параллельно изучаются подлинники.

Готовых методик для определения состава старых чернил и бумаги пока нет. Их предстоит разработать. В РНБ есть обширный парк исследовательского оборудования, сопоставимый с крупнейшими музеями.