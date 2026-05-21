Опубликовано 21 мая 2026, 14:12
РНБ и Курчатовский институт научатся прогнозировать старение древних книг

Ученые создают технологии для изучения памятников XI—XVIII вв. еков
Российская национальная библиотека (РНБ) и Курчатовский институт запустили проект по изучению книжных памятников XI—XVIII вв.еков. Ученые хотят не только узнать, как выглядели старинные документы в момент создания, но и научиться прогнозировать их изменения в будущем. Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда, пишет ТАСС.
По словам директора по особо ценным фондам РНБ Евгения Ляховицкого, исследователи изучают физико-химические процессы, которые происходили с рукописями за века. Для этого создаются реплики образцов на основе исторических технологий. Их искусственно состаривают в специальном оборудовании, чтобы понять влияние разных факторов. Параллельно изучаются подлинники.

Готовых методик для определения состава старых чернил и бумаги пока нет. Их предстоит разработать. В РНБ есть обширный парк исследовательского оборудования, сопоставимый с крупнейшими музеями.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
