РНФ и РКС будут сотрудничать для развития космической отрасли

Опубликовано 05 июня 2026, 07:051 мин.
РНФ и РКС будут сотрудничать для развития космической отраслиСтороны поддержат перспективные разработки
На Петербургском международном экономическом форуме Российский научный фонд (РНФ) и холдинг «Российские космические системы» (РКС), заключили соглашение о долгосрочном взаимодействии. Партнерство направлено на развитие научных исследований и технологий для ракетно-космической отрасли России, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
В рамках сотрудничества организации займутся формированием единого информационного пространства, которое позволит выявлять перспективные исследования, инженерные решения и технологии с потенциалом практического применения. Также внимание планируется уделить поддержке научных коллективов и проектам, связанным с приоритетами научно-технологического развития страны и национальным проектом «Космос», сообщили в пресс-службе РНФ.
Ожидается, что совместная работа поможет ускорить внедрение новых разработок в промышленность, расширить отраслевую научную экспертизу и повысить эффективность взаимодействия науки и космического сектора.