РНФ и РКС будут сотрудничать для развития космической отрасли

В рамках сотрудничества организации займутся формированием единого информационного пространства, которое позволит выявлять перспективные исследования, инженерные решения и технологии с потенциалом практического применения. Также внимание планируется уделить поддержке научных коллективов и проектам, связанным с приоритетами научно-технологического развития страны и национальным проектом «Космос», сообщили в пресс-службе РНФ.

Ожидается, что совместная работа поможет ускорить внедрение новых разработок в промышленность, расширить отраслевую научную экспертизу и повысить эффективность взаимодействия науки и космического сектора.